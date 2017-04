Böckinger Seefest - rund um die Laube

× Erweitern Böckinger Seefest

Seit fast 25 Jahren findet das größte Böckinger Straßenfest auf der Viehweide statt. Jung und Junggebliebene strömen an diesen Tagen in Massen auf das Gelände rund um die Gartenlaube, um den erstklassigen Live-Bands zuzuhören, ein Bier zu trinken und Freunde und Bekannte zu treffen. Los geht es jeden Abend um 19 Uhr, donnerstags schon um 18 Uhr. Die Live-Bands spielen bis 24 Uhr und danach kann bis in die frühen Morgenstunden in der Laube weiter gefeiert werden. In diesem Jahr dabei: Crazy Zoo, Perfect Heat, Rock'S Off, FRIENDS LIVE, Uniseven, Extasy Pure Rock, Perfect Heat und Nitefly.