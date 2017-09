Bönnigheimer Kultursonntag

Kultursonntag am 01.10. - MUSEUM Sophie La Roche. Im Fokus: Literatur. Der Kultursonntag beginnt mit einer Stadtführung inkl. Führung durch die Cyriakuskirche. Der Bönnigheimer Museumspass zum Sonderpreis von 10,-- Euro berechtigt außerdem zum Eintritt in die Museen Sophie La Roche, Sammlung Zander, das Schwäbische Schnapsmuseum, die Arzney-Küche und die Sudetendeutsche Heimatstube sowie das Römerhaus in Walheim. Die Vinothek präsentiert eine Vielfalt von Weinen aus heimischem Anbau. Thema der Stadtführung: "Schlossherrschaften". Infos: Bönnigheimer Stadtverwaltung, Tel. 07143/273-151 sowie bei den Museen.