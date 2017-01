Bohnenviertel inside-Tour for Her!

„Look around“ im Bohnenviertel – ein starkes Stück Stuttgart for Her! In Zusammenarbeit mit HGV Bohnenviertel eröffnen 4 ausgewählte Betriebe für A City for Her I Stuttgart ihre Türen:

- Modedesign Tobias Siewert

- Goldmond: Schmuck selber machen

- Handwerk mit Stil Thomas Rodens

- Weinstube Schellenturm (mit der Möglichkeit zum Abschluß ein Glas Wein zusammen zu trinken)

Die Inhaber erzählen von ihrem Alltag, aus der Chronik der Firma und vielleicht auch über das ein oder andere Betriebsgeheimnis? Auf jeden Fall erfahrt Ihr bei dieser interessanten Führung Dinge, die nicht alle wissen und die man mitten in der Stadt vielleicht auch nicht vermuten würde.

Nur registrierte Stuttgart for Hers können am Event teilnehmen.

Entweder über

Facebook

Meetup

oder per email an stuttgart@acityforher.com

Die Veranstaltung kostet 10,00€