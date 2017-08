boite de nuit: shifting

Die “boîte de nuit” ist im französischen der Nachtclub, wörtlich übersetzt: eine “Kiste der Nacht”. Diese Kiste ist eine Blackbox, deren Inhalt wir zu kennen glauben: Musik, Tanzen, Körper, laut. Doch was passiert wenn ich hinter der Tür auf Rollrasen stehend ein Hörspiel höre das übergeht in Tanz. Wenn elektronische Musik auftaucht, die Four-on-the-floor aber ausbleibt? Der Raum wird ein neuer, anderer - am selben Ort. Das Erleben solcher Umbrüche und Überschneidungen ist Thema eines ganzen Abends. Das Mixen verschiedener Medien und Genres entleht die Form dafür wiederum dem Ort - eine Art DJ-Set das nicht mit Tracks sondern mit Künstlern und ihren Positionen arbeitet.

Was passiert wenn uns Bekanntes unbekannt wird bei “boîte de nuit“ erlebbar: es findet ein shifting statt, das Personen, Figuren aber auch Räume anders erscheinen lässt. Das Erkennen verschiebt sich und verschmiert.

Tagsüber in einem Nachtclub sein, Kunstrasen unter den Füßen, Kuchen essen und seinen eigenen Beamer für ein bring your own beamer mitbringen.

Ein kuratierter Abend u.a. mit:Friedemann Dupelius (DJ/Hörspiel), llll_ (audio), Lotte Lindenborn (performance), Lukas Rehm (audio), Mara Genschel (lecture performance) Nico Sauer (performance)