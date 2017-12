Rock Kantine

Zur letzten großen Rock'n'Roll - Party des Jahres tischt die Kantine Rock Band nochmals kräftig auf!

Vocals:

THORSTEN LICHTNER - Stimmgewaltig und der Mastermind von Coverrocklegende ONE

STEFFI BÄR (formerly known as Steffi Spingies) - Hammer Sängerin und Gitarristin von Foxy Lady, Bär

& Bärta sowie vielen mehr

MARC ZILLMANN - Die Stimme von STC und EoS

PIT NEUBERT - DIE AC/DC Stimme schlechthin, Mitglied von RockStar und Roselyne

MICHAEL BÄR - Der Bärenflüsterer, früher bei der Sean Tracy Band

BAND:

Drums – TOBIAS DERER (Cypecore, UMC, Ex- Beyond the Black)

Lead Guitar – PETER KASSNER (Wikipetria, Me and the Heat,)

Keyboards – PIT NEUBERT (RockStar, Roselyne)

Guitar und Master Chief – JÜRGEN „MAUI“ MAURER (Acoustasonixs, The ROCK*SHOW, Rock für

Gambia…)

MICHAEL BÄR (Bär & Bärta, Ex-Sean Tracy Band)

An den Rock’n’Roll-Plattentellern auch diesmal wieder unser Partykracher DJ KIEDI!

YOU ARE SO ROCK’N’ROLL!