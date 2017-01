Bombenfrau

Die Frage nach der individuellen Verantwortung, das Thema Gewalt, die problematische Geschichte Europas und nicht zuletzt die Selbstreflexion des Theaters. Monolog einer Selbstmordattentäterin , die in den letzten Minuten vor der Explosion nicht nur ihre Tat, sondern auch die Umstände reflektiert, unter denen sie sich für diese Tat entschieden hat.

Brilliant sind verschiedene Ebenen miteinander verwoben: eine Terroristin unmittelbar vor ihrer Tat. Gedanken einer Frau, die sich zu Höherem bestimmt fühlt, die ihren Namen schon in großen Lettern in der Zeitung stehen sieht; die sich noch fragt, ob ihre Tat Selbstmord oder heroischer Akt ist, sich längst aber schon mit der Bombe in ihrem Gürtel verschmolzen wähnt, in der bevor­stehenden Explosion einen Akt des Gebärens oder einen ungeheuren Orgasmus vorausschaut. Eine Frau, die zwischen Wahnsinn und Welt­rettungsfantasien hin- und hergeworfen wird.

Ivana Sajko, geboren 1975, lebt in Zagreb, Kroatien und ist eine der wichtigsten literarischen Stimmen Südosteuropas. Sie gilt als politische Autorin, deren leise und viel­schich­tige Texte die jüngste osteuropä­ische Geschichte reflektieren. Es gehört zu Ivana Sajkos künstlerischen Prinzipien, die traditionelle dramatische Form aufzubrechen und mit ihr zu experimentieren. Sie verbindet virtuos monologische Passagen und schlaglichtartige, bildhafte Impressionen zu einem kritisch-politischen Panorama.

Regie: Nelly Eichhorn

Dauer 75 Minuten. Keine Pause