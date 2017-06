× Erweitern Bonfire

Bonfire kommen am 3. Mai 2018 in die Würzburger Posthalle

WÜRZBURG. Sie waren Ende der 1980er-Jahre eine der größten deutschen Hardrock-Bands, die auch internationale Erfolge verbuchen konnten: Bonfire. Nun sind die Ingolstädter wieder auf Tournee. Am Donnerstag, 3. Mai, kommt die Band in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Die turbulente und erfolgreiche Bandlaufbahn begann Mitte der Achtziger. Claus Lessmann und Hans Ziller waren bereits mit ihrer früheren Band Cacumen eine feste Größe in der Musiklandschaft. Aber das unzertrennliche Duo wollte mehr. Schnell einigte man sich auf den internationaleren Bandnamen Bonfire und spielte das Debüt Don’t Touch The Light (1986) ein. Schnell machte die Kunde über die große Hoffnung aus Ingolstadt die Runde, und für Bonfire ging es bald auf große Europa-Tournee, in deren Rahmen man den eigentlichen Headliner ZZ Top oft alt aussehen ließ. Um einen noch internationaleren Klang zu erhalten, ging die Band nach Nordamerika, um dort mit dem deutschstämmigen Michael Wagener an ihrem zweiten Album Fire Works (1988) zu basteln. Ein auch aus der heutigen Sicht noch wegweisenderes Album, das in Deutschland mit der Goldenen Schalplatte für mehr als 250.000 verkaufte Tonträger ausgezeichnet worden ist.

Im Oktober 2014 überraschte Claus Lessmann die Band und die Fans, anlässlich einer Show in Essen mit der Verkündung, dass dies seine letzte Show mit Bonfire sei. Die Enttäuschung war natürlich am größten bei seinem langjährigen Partner, Bandgründer und Mastermind Hans Ziller. Aber auch für die anderen Bandmitglieder ging nun diese Ära zu Ende. Mit im Gepäck beim Konzert in der Posthalle sind natürlich auch Songs vom neuen Album, die in das Greatest-Hits-Programm der Band eingebunden werden.