Bonny & Clyde - Tribute to Toten Hosen

Nicht "livehaftig", aber ziemlich nah dran am Original ! Die fünf Musiker bieten ganz einfach professionelle Performance im Stil der Toten Hosen.

Dieser Ausnahmeband mit ihrer unvergleichlichen Show stehen die fünf Jungs aus Baden-Württemberg in nichts nach! Bonny & Clyde haben sich zum Ziel gesetzt, die Live Shows der "HOSEN" so genau wie möglich zu interpretieren, d.h. nicht die Optik, also das Aussehen der Toten Hosen wird in den Vordergrund gerückt, sondern dass außergewöhnliche Live-Feeling, der positive Druck und die energiegeladene Party-Show wird von den fünf Musikern favorisiert und zu 100 % umgesetzt!