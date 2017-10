× Erweitern Boo Boo Davis

So klingt der Mississippi Blues 2017

Boo Boo Davis wuchs in Drew, Mississippi, im Herzen des Mündungsgebietes auf. Das üppige Baumwollgebiet im Süden mit einer riesigen Ansammlung von Feldarbeitern zog viele Musiker wie z.B. den legendären Bluessänger Charley Patton an. Die Feldarbeiter sangen lauthals, um die brutalen Arbeitstage zu überstehen, und ohne Zweifel entwickelte Boo Boo seine laute, bellende Stimme aus dem Gesang, den er als kleiner Junge auf den Feldern hörte. Boo Boo's Kindheit war von bitterer Armut geprägt, er konnte nicht zur Schule gehen und lernte nie zu lesen und zu schreiben. Der Blues hilft ihm, den Alltag in der modernen Welt zu bewältigen. Anders als viele moderne Blues Bands konzentrieren sich Boo Boo und seine Band auf den Groove, das Gefühl und die grundlegenden Wahrheiten, die man im ursprünglichen Blues findet.