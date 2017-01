Nach 10 Jahren meldet sich die Bad Uracher Folkrock-Band „Booghk de Doo“ zurück auf der Hirsch-Bühne.

Mit ihren mittlerweile vier CDs sowie bei unzähligen Auftritten (unter anderem mit Paddy goes to Hollyhead, den Prinzen oder der Manfred Mann’s Earth Band) gaben die fünf Musiker immer wieder lautstarke Lebenszeichen von sich. In ihren Stücken offenbaren sich „Booghk de Doo“ als ruppige Seelentaucher, denen kein Abgrund zu tief ist, um ihm nicht klangschön und mit Inbrunst ein musikalisches Fest zu bereiten. „Booghk de Doo“ sind angetreten, um dem Allerwelts-Pop tiefgründige und ehrliche Handarbeit entgegenzusetzen.