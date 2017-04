Alle Bücherfreunde sind eingeladen, mit der amerikanischen Literaturexpertin Carolyn Murphey Melchers die Vielfalt der nordamerikanischen Literatur zu entdecken. Am Fr. 12.5. um 18:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen geht es bei der Book Discussion um Colson Whiteheads Roman „The Underground Railroad“: Cora, eine junge Sklavin auf einer Baumwollplantage in Georgia, erfährt von einer geheimen Untergrund-Eisenbahn, die sie in den sicheren Norden bringen könnte. Ihre Reise verläuft jedoch nicht ohne Gefahren und auch die Sklavenjäger sind ihr auf den Fersen.

Weitere Termine: Fr. 9.6. „It Can’t Happen Here“ by Sinclair Lewis, Fr. 14.7. „Homing In“ by Gus Hagelberg

In englischer Sprache