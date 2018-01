Die besten jungen Comedians der Nation auf der Casino Bühne

Es wird laut im Capitol! Denn BOOM – Der Comedy Club lädt seit 5 Jahren die besten jungen Comedians der Nation ein, um das zu tun, was sie am besten können: Ihr Publikum zum Ausrasten bringen. So standen z.B. Chris Tall und Enissa Amani zu Beginn ihrer Karriere bei BOOM auf der Bühne.

Nach dem Amerikanischen Modell der Stand-Up Clubs gibt es kurze Sets, viele Gags und spannende bekannte Künstler ebenso wie hochkarätige Neuentdeckungen. Moderiert wird BOOM vom master of desaster Jens Wienand. Mindestens drei hochkarätige Gäste bringen die Wände zum Wackeln, und das Ganze zum absoluten Schnäppchenpreis. Und die Zuschauer sitzen im Casino ganz nah dran am Geschehen, sozusagen hautnah. Auch das ist BOOM. Denn bei Kleinkunst ist vieles klein, nur nicht die Kunst. Die Karten sind - wie es sich für einen Club gehört – streng limitiert. BOOM!

Die Gäste im Februar sind:

Der StorbWährend er mit 30 Jahren Single ist, heiraten all seine Freunde, schicken ihm Kinderbilder ihrer hässlichen Kinder und betrinken sich lieber mit Smoothies als mit Bier. Dieser Mann nimmt kein Blatt vor den Mund.

Ben SchmidBen ist studierter Philosoph und liebt Geschichten. Selbstironisch und mit viel Charme erzählt er vom modernen Philosophenalltag in Berlin Kreuzberg und nimmt dabei die eigenen kleinen Macken und Verfehlungen seiner Mitmenschen unter die Lupe. Liebevoll kommentiert er, wie seine Nachbarn jede Gelegenheit wahrnehmen, um sich zu streiten und selbst per WLAN Namen aufeinander losgehen. Natürlich wird auch er in die Zankereien verwickelt, denn: Am liebsten lacht Ben über sich selbst! Deswegen erfahren wir viel von seinen eigenen Pannen und Missgeschicken, die er schonungslos aufdeckt und unterhaltsam auseinander nimmt. Ein sympathischer Typ, der gern die Fünf gerade sein lässt und zeigen will, dass Scheitern einfach Mal dazugehört.

u.a.