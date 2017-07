Ein Sommerjazzabend mit Frank Eberle am Piano und Hans Fickelscher am Schlagzeug. Ideal für Daheimgebliebenen wie uns, denn dieser Sound aus Südamerika assoziiert augenblicklich Strand, Meer, Cocktails, Liegestuhl. Sonnenbrille und mehr. Und das Mitten in Stuttgart.

Markus Bodenseh - Kontrabass

Frank Eberle - Piano

Hans Fickelscher - Drums/Percussion