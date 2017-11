"Böse alte Zeit" - Kriminalfälle aus der hohenlohischen Geschichte

Jan Wiechert kommt zur Lesung, am 02. Dezember 2017, in den Julius Echter Keller nach Laudenbach. Der Autor gibt fundiert Einblicke in die hohenlohische Kriminalgeschichte.

Die gute alte Zeit? Von wegen! In seinem Buch "Böse alte Zeit" gewähren neun authentische Kriminalfälle aus drei Jahrhunderten einen tiefen Blick in düstere Kapitel der hohenlohischen Geschichte. Dabei geht es nicht allein um blutige Taten und ihre oft grausame Bestrafung. Auch von der Lebenswelt der Täter und Opfer, dem Alltag der kleinen Leute aus Hohenlohe, berichtet dieses Buch. Mal tragisch, mal komisch, oft überraschend und immer auf der Grundlage historischer Dokumente. Spannender lässt sich Regionalgeschichte nicht erzählen.

Veranstaltet wird diese Lesung vom KKC Laudenbach in Kooperation mit dem Buchladen "Buch und Papier" Weikersheim.