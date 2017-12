2017 auf dem U&D begeisterten sie die Mengen – jetzt kehren die verrückten Franzosen zurück nach Würzburg für ein Solo-Konzert!

Das großartige französische Duo Bottle Next besteht aus Sänger, Gitarrist und Saxophonist Pierre Rettien und Schlagzeuger und Sänger Martin Eucer. Die beiden sind Freunde und beschließen 2011 gemeinsam Musik zu machen. HardFolk nennen die Musiker diese Mixtur, die so eingängig wie treibend ist, die filligran brachial auf den Punkt gespielt ist. FolkSongs mit dem Geist des Rock’n’Roll - Bottle Next sind das Abbild ihrer Einflüsse so groß und gegensätzlich die auch sein mögen - Michael Jackson, Frank Zappa, Queens of the Stone Age...