Bottle Night - Vorfeiertag Special

Fronleichnam, das war welcher Feiertag noch mal genau? Ach, nicht so wichtig – Hauptsache es gibt

einen Grund, schon am Mittwoch guten Gewissens feiern zu gehen! Und damit sich das Ganze auch

lohnt, steht im PURE an diesem Abend die nächste „Bottle Night“ an! Am Vorfeiertag herrschen im

Club in der Friedrichstraße nämlich ganz besondere Regeln: Bis Mitternacht erhalten die Gäste alle

Flaschenbestellungen gleich doppelt, zahlen aber selbstverständlich nur einmal. Klingt verlockend?

Dann am besten die Crew gleich via Gruppennachricht auf den neuesten Stand bringen und ab ins

PURE!