Zum Monatsende wird im Pure noch einmal richtig aufgedreht: Die zweite „Bottle Night“ im Oktober steht an! Wer sich jetzt fragt, ob er etwas im Kalender durcheinander gebracht hat, kann beruhigt aufatmen: Aufgrund des 500. Jubiläums des Reformationstags und darauf folgend traditionell Allerheiligen sind sowohl der 30. als auch der 31. Oktober in diesem Jahr offizielle Feiertage. Das lässt man sich im Club in der Friedrichstraße natürlich nicht zweimal sagen und nutzt die Gelegenheit, um am Montagabend nicht nur allen Gästen bis 23 Uhr freien Eintritt zu gewähren, sondern auch alle Flaschenbestellungen bis Mitternacht mal eben zu verdoppeln! Im Klartext also: überlanges Wochenende, ein hervorragender Start in die Woche und das alles auch noch zum halben Preis und unterlegt mit dem Besten aus HipHop, R&B und Urban Sounds – na dann mal ab ins Pure!