Boudsch (Annaweech)

× Erweitern Peter Botsch

Peter Botsch stellt am 4. November sein neues Buch samt Soloprogramm in der alten Turnhalle in Niederstetten vor.

Zufriedenheit ist relativ! So heißen das neue Buch sowie das Soloprogramm von Boudsch (Peter Botsch), Liedermacher und Gitarrist der Gruppe Annâweech. 50 Verse mit 50 Zeichnungen sind in dem Buch, darin enthalten ist eine CD mit Ausschnitten aus seinem Lifeprogramm.

Boudsch wird jeweils einen Vers zu einem Thema in hochdeutsch aus seinem Buch vorlesen und anschließend das dazu passende Lied auf hohâlohisch singt. Natürlich nicht ohne deftig-ironische Überleitungen und Kommentare dabei abzugeben, wie man das von ihm gewohnt ist. So werden verschiedene Themen abgehandelt – angefangen vom Urknall über Zeit, Männer, Mülltrennung und menschliches Zusammenleben ...

Seit 22 Jahren mit Annâweech musikalisch unterwegs, traut sich Boudsch mal ganz allein auf die Bühne und doch geht es zu den Wurzeln: Seine Lieder klingen so ursprünglich wie er sie geschrieben hat – nur Gesang mit Gitarrenbegleitung – Text und Melodie stehen im Vordergrund.

Das druckfrische Buch mit CD kann beim Konzert erworben werden.