Noch so ein Virtuose, der seit fünf Jahren das People mit seinem Style prägt. Einmal im Monat Bow Tie is a must. Für Körper, Geist und Seele. Party-Hochkultur wie sie sein sollte. Eleganz und Perfektion verschmelzen zu einem HipHopTornado, den man am Besten im Auge der Tanzfläche genießt.