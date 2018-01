Boxx - Brunch mit Familienquiz

Beim gemeinsamen Frühstück im BOXX-Foyer treten die Familien spielerisch gegeneinander an, zeigen beim Rätseln ihr Wissen und stechen einander in den aktiven Spielaufgaben aus. Gekrönt wird der Tag nach dem Brunch durch den gemeinsamen Besuch des Stücks »Patricks Trick« in der BOXX. Den Siegern winken ein Überraschungspaket und eineBackstage-Führung mit den Schauspielern im Anschluss an die Vorstellung.Den Familienbrunch in der BOXX bieten wir nur in Verbindung mit dem Besuch der Vorstellung »Patricks Trick« an, Karten sind über die Theaterkasse erhältlich: Erwachsene 19 €, Kinder 15 € (Die Preise gelten für den Vorstellungsbesuch und den Brunch.)