Boxx@Night Nr.4

In Boxx@Night N° 4 entführt Schauspieler Gabriel Kemmether die Heil­bronner Nachtschwärmer ins Märchenland. In seinem mittlerweile 3. Solo-Programm nimmt er sein Publikum mit in die Welt der Prinzen und Prinzessinnen, der Riesen und Zwerge, der armen Müllerstöchter und verwunschener Quellen. Anhand ausgewählter Geschichten bringt er dem Publikum die Schönheit, Tiefe, Poesie und Klugheit eines schier unerschöpflichen Märchenschatzes näher. Er erzählt sie in seinen Liedern, aus meist ungewohnter Perspektive, neu, und stellt durch seinen Gesang und den Einsatz manch exotischer Instrumente, wie Drehleier und Dulcimer, wieder einmal seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis. Lassen Sie sich entführen und verzaubern ...