Nicht nur im großen Haus ist mit »Was ihr wollt« das Shakespeare-Fieber ausgebrochen, auch in der BOXX wird seit Anfang Mai Shakespeare geprobt. Für die Szenencollage »BOXX|pur Shakespeare« haben sich die 4 Ensemble-Spieler Miniaturen ausgedacht, die sie in 5 Vorstellungen dem Publikum präsentieren.Auch der Theaterjugendclub liebt Shakespeare. Mit dem Material gehen die Jugendlichen erfrischend frei um und arbeiten dabei ganz selbstständig. Parallel proben 6 Theater-AGs und Kurse aus 5 Schulen, um in den beiden Vormittagsvorstellungen nicht nur als Zuschauer dabei zu sein. Im Wechsel mit den Profis erobern sie die Bühne und zeigen Shakespeare, wie sie ihn sehen – ganz pur.