× Erweitern Boys in Black Boys in Black

Am 23. Juni 2018 um 20 Uhr ist es wieder soweit! Die „Boys In Black“ geben ein Konzert - erneut im Spektrum in Blaufelden.

Eintrittskarten erhältlich auf dem Bürgermeisteramt Blaufelden, Zimmer 3

oder unter 07953/884-11.