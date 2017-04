Brückenschlag zwischen Humor und Wertheim

Die Tauberbrücke ist wieder offen – Grund genug für die GewölbeSchreiber, bei ihrer Lesung Brücken zu schlagen und selbst geschriebene Texte aus verschiedenen Genres vorzutragen. Dabei wird es viele heitere Momente geben, aber sicher auch den einen oder anderen Gedanken zum Nachdenken. Bildgewaltige Lyrik und experimentelle Sprachspiele zum Wegträumen und Sprache genießen runden das Repertoire der ganz unterschiedlichen Autoren der Schreibergruppe im Convenartis ab. Dabei geht es in unser direktes Umfeld, aber sicher gibt es auch so manchen Brückenschlag in die weite Welt.

Es lesen: Regina Brümmer, Manfred Decker, Christiane Dosseh, Dieter Link, Peter Rahn, Nadine Schmid, Brigitte Szabo, Barbara Zang, Wolfgang Zenglein.