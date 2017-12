× Erweitern Barrenstein

Drei Typen, Gitarre, Bass, Schlagzeug. Barrenstein drücken den roten Knopf – Explosion. So kann eine Rockband mit deutschen Texten klingen? So viel Wow war lange nicht mehr.Nichts gegen üppige ›Bigbands‹ im Rock – doch letztlich geht nichts über drei Musiker. Drei, die kleinste denkbare Rockband-Unit, das ›Nirvana-Prinzip‹. Damit das funktioniert, muss sich die Band (nicht nur) live blind verstehen – und brennen wie Benzin. Barrenstein in Flammen. Klingt energetisch?