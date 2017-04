× Erweitern Brunnen Brackenheim

Kulturregion „Heilbronner Land“: Brackenheimer Stadtrundgang „Von Zieh-, Pump-, Eich- und Röhrbrunnen

Die Kulturregion HeilbronnerLand wendet sich im Rahmen des Projekts „unser besonderes Kulturdenkmal“ im Jahr 2017 den zahlreichen „Mythen, Geschichten und Erzählungen rund um Brunnen im urbanen Raum“ zu. Städte und Gemeinden im Landkreis Heilbronn werden daher im Laufe des Jahres die zentrale Bedeutung, die aufwändige Gestaltung sowie die oftmals repräsentative Funktion dieser Brunnenanlagen in den Mittelpunkt stellen.

Auch Brackenheim nimmt an diesem besonderen Projekt teil und möchte bei dieser Gelegenheit an die zahlreichen Brunnen im Bereich der historischen Altstadt sowie an die lebenswichtige Bedeutung des Wassers erinnern. Im Rahmen eines Stadtrundgangs mit sechs Stationen wird Stadtarchivarin Dr. Isolde Döbele-Carlesso über die wechselvolle Geschichte der Brackenheimer Brunnen berichten. Wasserversorgungstechniker Uwe Kenngott wird ergänzend hierzu auf die Quellen eingehen, die die Brunnen mit Wasser versorgten und die heutige Wasserversorgung der Heuss-Stadt mit allen Stadtteilen in den Blick nehmen.

Zu diesem Rundgang am

Mittwoch, den 17. Mai 2017, 18.00 Uhr,

Treffpunkt: Schlosshof Brackenheim

sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Wer weiß noch, dass es in Brackenheim zu Beginn des 20. Jahrhunderts insgesamt 32 Pumpbrunnen gab, wer kann sich noch an den Eichbrunnen erinnern, der früher zum Eichen der Fässer diente, wie ist es heute um die Härte des Wasser bestellt, wo kommt das Wasser heute her, wo wird es gepuffert und welche Rolle spielt der Bodensee bei der Wasserversorgung der Gesamtstadt Brackenheim? – Auf diese und zahlreiche weiteren Fragen erhalten die Teilnehmer im Rahmen des Rundgangs die Antworten von den Fachleuten.

Im Anschluss an die Veranstaltung lädt die Stadt Brackenheim zu einem Stehempfang auf dem Rathausvorplatz ein.