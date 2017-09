Bram van Sambeek & Württ. Kammerorchester Heilbronn

× Erweitern Picasa

Was haben Löwen, Pandas und Eisbären mit dem Fagott gemeinsam? Der weltweit konzertierende Musiker Bram van Sambeek gibt die Antwort: »Sie gehören zu den gefährdeten Arten.« Und was tut der Niederländer, um seinem Instrument mehr Gehör zu verschaffen? Er engagiert sich in der 2015 in Amsterdam ins Leben gerufenen Initiative »Save the Bassoon« und überzeugt die Zuhörer mit seinem virtuosen Fagottspiel. Zum Beispiel mit all den farblichen Nuancen, die der achtzehnjährige Wolfgang Amadeus Mozart bei seinem ersten Bläserkonzert aus dem Exoten unter den Solo-Instrumenten herauskitzelte und das van Sambeek jedwede Möglichkeit bietet, sich mit übermütigen Läufen, wendigen Registerwechseln, galanten Sprüngen und einer Prise Humor glänzend in Szene zu setzen. Flankiert wird dieses Konzert-Highlight von der Ouvertüre zur Tragödie »Olympie« des Mozart-Zeitgenossen Joseph Martin Kraus sowie dem zutiefst berührenden Werk »Coventry«, mit dem der 2004 verstorbene tschechische Komponist Vilém Tauský der Zerstörung der gleichnamigen englischen Stadt durch den deutschen Bombenangriff 1941 gedenkt. Als leichtfüßiger Abschluss erklingt Franz Schuberts dritte Sinfonie, eine jugendlich tönende Frohnatur, die der Komponist im gleichen Alter niederschrieb wie Mozart sein Fagottkonzert. Joseph Martin Kraus Ouvertüre zu »Olympie« Wolfgang Amadeus Mozart Fagottkonzert B-Dur KV 191 Vilém Tauský »Coventry« – Meditation für Streichorchester

Franz Schubert Sinfonie Nr. 3 D-Dur D 200

Bram van Sambeek Fagott

Württembergisches Kammerorchester Heilbronn

David Danzmayr Leitung