Brasil Jazz

Mit brasilianischen Rhythmen den Winter vertreiben ist am Vorabend der fünften Jahreszeit in Hechingen eine warme Vision. Michael Kersting, in Berlin lebend und aus Rottenburg stammend verarbeitet, mit seinen prominenten Musikerkollegen biographische Erfahrungen aus Lebensabschnitten in Brasilien. Sein "Brasil Projekt" ist für den Schlagzeuger eine Reminiszenz an südamerikanisches Temperament, Leidenschaft und Lebensfreude gepaart mit Spielwitz und dem improvisatorischen Können der erfahrenen Musiker. Dies soll an der Stelle stattfinden, wo einst große Musiker wie Franz Liszt und Hector Berlioz die Herzen der Hechinger erfreuten, nämlich in der Villa Eugenia. In lockerem Rahmen und lateinamerikanischen Gestaltungselementen wollen die Musiker vibrierende Impulse zaubern. Für die Bewirtung der Gäste hat sich der Förderverein der Weiherschule bereit erklärt. Im Rahmenprogramm nach Konzertende stehen einige regionale Musiker zur Verfügung, um die noch verweilenden Gäste zu unterhalten. Eine mottokonforme Garderobe der Gäste ist erwünscht.