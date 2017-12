Brass on Strings Orchestra – Vincent Klink

× Erweitern Picasa

Sternekoch, Gourmetphilosoph, Bassflügelhornist, Verleger, Gärtner, Lebenskünstler – Vincent Klink ist eine Ausnahmegestalt unter Deutschlands Spitzenköchen und steht nun bald seit 50 Jahren am Herd. Der gewichtige Schwabe, auch bekannt als “Häuptling Eigener Herd“, ist zudem ein exzellenter Autor; das wissen alle, die seine Bücher “Sitting Küchenbull“ und “Immer dem Bauch nach“ sowie “Voll ins Gemüse“ kennen. Nun legt der Betreiber des Stuttgarter Restaurants Wielandshöhe sein hinreißendes Buch “Ein Bauch spaziert durch Paris“ vor. Darin geht er auf kulinarische Entdeckungsreise und durchstreift die Welthauptstadt des guten Essens und der Kunst. Mit den Freunden und Musikern Boris Kischkat an der Gitarre und Eberhard Budziat an der Posaune ist Klink mit seinem Bassflügelhorn auf Tournee. Die Klänge dieses Instruments und der Posaune vereinigen sich mit der Konzertgitarre zu einem dichten Sound. Es lag nahe, die Unternehmung etwas übertrieben “Brass on Strings Orchestra“ zu nennen. Im Nachhinein ist dies völlig berechtigt.

Es werden immer zwei Titel gespielt, dann liest Vincent Klink aus seinem Buch – eine Melange von höchstem Unterhaltungswert!

Musiker: Vincent Klink, Bassflügelhorn, Eberhard Budziat, Posaune, Boris Kischkat, Gitarre