Bratja Ponomarenko

Ein angenehmes Wiedersehen an der Schwelle des neuen Jahres! Begrüßen Sie die Brüder Ponomarenko mit ihrem Silvester-Jubiläumsprogramm "Stolnik na dwoich" (Gemeinsam sind wir hundert)! In diesem Jahr werden die Künstler 50 Jahre alt und freuen sich, ihr Fest mit Ihnen, liebe Zuschauer in Deutschland, zu feiern! Leichte, feine, scharfsinnige Parodie, urkomische Reprisen und Sketche - alle Inszenierungen der Brüder sind warmherzig, aufrichtig und bringen die Menschen zum Lachen! Ihre Kunst ist einmalig, vielleicht weil das nicht ein Stern, sondern gleich zwei Sterne sind?Die Brüder Ponomarenko sind am 13. Juni 1967 in Rostow am Don geboren. Sie sind Zwillinge: Walerij ist Theaterschauspieler von Beruf und Alexander - Musiker und Gitarrist.Als Komiker kamen die Brüder Ponomarenko auf die Bühne einer nach dem anderen, genauer gesagt, der Eine brachte den Anderen in dieses Genre. Walerij liebte es schon von Kindesbeinen an Menschen aus seinem Umfeld zu parodieren und schärfte sein Können bei zahlreichen Auftritten im Laientheater. Mit der Zeit kamen Einladungen, an Konzerten teilzunehmen, und ihm kam dabei die glänzende Idee, seinen Bruder Alexander mit ins Boot zu nehmen. Ihre TV-Karriere begannen die Brüder unter der Leitung von Ewgenij Petrosjan in seiner Sendung "Der schiefe Spiegel" Aktuell moderieren sie die beliebte russische TV-Sendung "Morgenpost".Das Credo von Alexander und Walerij Ponomarenko lautet: "Wir sind immer auf der Suche nach kreativer Inspiration! Das ist der Zustand unserer Seele! Nur das wahre Schaffen bringt Freude, alles andere ist nur Handwerk und Spiel! Kein Auftritt gleicht dem anderen, jedes Konzert hat sein gewisses Etwas, seine Variationen und Improvisationen, ohne die der Humor blass wirkt. Deswegen streben wir nach Einfallsreichtum und Phantasie und bemühen uns mit den Zuschauern zusammenzuarbeiten, die diesen Abend für immer in Erinnerung behalten sollen!In unseren Sketsches und Reprisen schöpfen wir aus unserem inzwischen reichen Arsenal an Parodien und Gestalten: M. Bojarskij, A. Rosenbaum, die berühmte Sendung "Gorodok", L. Agutin, I. Nikolaew, M. Sadornow, M. Schwanezkij, J. Galzew, G. Wetrow, Fernsehmoderatoren L. Jakubowitsch, D. Dibrow, A. Malachow und viele andere treten mit uns auf und schmücken IHREN Abend!Die Stimmung der Menschen zu verbessern. ist eine dankbare Aufgabe und die Brüder Ponomarenko meistern sie ausgezeichnet. Ihre Arbeit bereitet den Künstlern wahres Vergnügen und sie sind ihr treu. Gemeinsam verfeinern sie ständig ihre Darstellungen. Vieles aus ihrem Schaffen wird oft und gerne zitiert und wurde längst zur wahren Volkskunst!Schenken Sie sich zum Jahresende ein Treffen mit den Brüdern Ponomarenko und erleben Sie die Künstler live in einem Konzert, in dem sich das Publikum vor Lachen krümmen wird!