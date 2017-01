Die Europäische Union ist mit ihren 28 Mitgliedsstaaten der größte Binnenmarkt der Welt – dabei sollen gezielte wirtschaftliche Verflechtung militärische Konflikte verhindern, das Wirtschaftswachstum beschleunigen und damit den Wohlstand der Bürger steigern. Aber was passiert mit der EU und Europa durch Brexit und Co.? Am 21. Februar diskutiert der renommierte Journalist und Politologe Andre Wilkens mit Jörg Armbruster und Ihnen Fragen rund um die EU: Brauchen wir die Europäische Union wirklich? Was passiert mit der EU durch Austrittsbestrebungen der Rechtspopulisten? Was sind mögliche Szenarien für ihre Zukunft?