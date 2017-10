Das Break Down The Mill Festival in der Alten Mühle geht am 4.11. in die dritte Runde!

Fünf Bands aus ganz Deutschland werden die Hörerschaft mit bestem Heavy Metal versorgen.

Die Bands 7 Mazes, Tragedy of Mine, Vanish, Victim Of Mysel und Witchbound sind in diesem Jahr mit dabei.

Abendkasse: 15.- / 12.- € (Mitgl. & Schüler) VVK: 13,25 / 11,05 €