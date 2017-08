BREAZE – die Live-Band mit dem gewissen Kick – ist eine international besetzte Coverband aus Amerika, Italien, Spanien und Deutschland, welche den Groove und den Sound des Souls, Funks, Pop, Rock, Latin und Rap zu einer energiereichen, anspruchsvollen und mitreißenden Show vereint, die jedes Event zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Die stimmgewaltige Front mit Ronnie Coker, Nicole Martin und Silvestro De Vito reißt mit ihrer Energie, Positivität und Spontanität jedes Publikum mit, bis kein Fuß mehr still steht. Doch die Frontrow wäre nichts ohne die exzellent besetzte Backline. Sebastian Barth an den Drums und Holger Wetter am Bass bringen jede Hüfte zum shaken und geben jedem Song gekonnt den richtigen Beat. Begleitet von einer markerschütternd genialen Gitarre von Gianluca Sarra und den knackigen Keyboard Sounds von Alexander Gaiswinkler bebt jede Bühne, jedes Festival und jede Tanzfläche bis in die Morgenstunden.

www.breaze.de