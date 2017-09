Brendan Lewes – geprägt von den Altmeistern der Folkszene, kreiert seinen eigenen akustischen Sound indem er die Klänge seiner Mundharmonika mit Gitarren- und Gesangsloops mischt und somit ein Fundament für seinen einzigartig starken Gesang schafft. Zurzeit promotet er seine bis dato dritte CD „I've been here before“, bei der er zum ersten Mal wesentlich größeren Einfluss auf die Produktion hatte. I've been here before“ folgte genau 2 Jahre nach der Veröffentlichung von „The Sleepy Troubadour“ und bietet dem Zuhörer ein zeitgerechteres Abbild von Brendans Live Show. Das neue Album bedient sich auch einiger Songs von Brendans digitaler Veröffentlichung „As of Yet“ (2015), wobei die aktuellen Aufnahmen wesentlich dynamischer sind als zuvor. Eine gesunde Mischung aus energiegeladenen Songs und filigran arrangierten Balladen. Brendan Lewes ist ein unermüdlich reisender Musiker, der seine transatlantischen Songs durch die englischen, deutschen und dänischen Lande trägt .

