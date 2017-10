× Erweitern Brennender Schnee

Engel, Zauberin, Spukgestalt und Nixe – all das mag Undine sein, jedoch kein Mensch, darin sind sich alle anderen einig. Für hochsensible Menschen gehört dieses Gefühl der Ablehnung zum Alltag. Sind sie doch oftmals überfordert von Geräuschen, Lichtern, Berührungen und besonders den Emotionen ihrer Mitmenschen.

In Brennender Schnee wird das Publikum in die Lage hochsensibler Menschen versetzt. Mit medialen Mitteln werden akustische, olfaktorische und visuelle Reize verdoppelt oder künstlich erzeugt. Dadurch erleben die Beuscher*innen am eigenen Leib, das bisher kaum beachtete Phänomen der Hochsensibilität. Auf der losen Grundlage der Erzählung Undine von Friedrich de la Motte Fouqué und der gleichnamigen Oper von E.T.A. Hoffmann entführen die Darsteller*innen in die Konflikte Hochsensibler mit ihrer Umwelt.Künstlerische Leitung: Jeffrey DöringBühnen- und Kostümbild: Mariam Haas, Johana GomezMusikalische Leitung/ Sounddesign: Felix NaglMotion Design: Pauline BrankeKünstlerbuch: Elmar MellertBesetzung:Undine (Sopran): Lisa StröckensVodník (Bassbariton): Pascal ZurekHuldbrand (Sprecher): Johannes MayBertalda (Sprecherin): Laila Richter