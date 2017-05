Brenz 1548 - Premiere

Johannes Brenz, der charismatische Schwäbisch Haller Reformator, steht als historische Figur im Mittelpunkt dieses eigens für die Freilichtspiele entwickelten Dramas. Nach „Die Tochter des Salzsieders“ wird im Lutherjahr 2017 die berühmmte Theatertreppe erneut als historischer Ort bespielt, diesmal als tatsächlicher Schauplatz des Lebens und Schaffens von Johannes Brenz, dessen religiöser Einfluss weit über die Stadtgrenzen hinausging. Was bewegte ihn? Welche Unterstützer standen an seiner Seite? Wie viel Mut gehörte dazu, um Reformen und einen neuen Glauben zu ringen? War er braver Theologe, politischer Taktiker oder trotziger Widersacher? Und mit welchem Blick schauen wir heute auf diese Zeit, in der Fragen des Glaubens auch Fragen von Leben und Tod waren? 31 Jahre liegen zwischen dem Wittenberger Thesen-Anschlag 1517 und dem Jahr 1548, als Brenz endültig aus Schwäbisch Hall fliehen musste. Auf der Großen Treppe der Freilichtspiele wird die damalige Zeit in derReformationsstadt Schwäbisch Hall plastisch, spannend und hautnah in diesem Festspiel-sommer erlebbar.

Uraufführung am 17. Juni 2017, 20.30 Uhr

Große Treppe vor St. Michael