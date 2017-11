Brexit – welche Folgen hat der Ausstieg von Großbritannien aus der EU

„Brexit means Brexit“ hat die britische Premierministerin Theresa May kurz nach ihrer Ernennung gesagt. Die Austrittsverhandlungen sind derzeit in vollem Gange. Aber welche Folgen hat der Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union für die Gemeinschaft und für die Bewohner der Insel? Für die Wirtschaft? Für die Forschung? Für die Bildung? Für das Zusammenleben in Europa insgesamt? Oder spielt das Königreich womöglich auf Zeit, um die negativen Folgen möglichst in Grenzen zu halten? Mit Armin Käfer, Politischer Autor