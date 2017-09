Brian Auger´s Oblivion Express feat. Alex Ligertwood

Alex Ligertwood’s Stimme ist der ganzen Welt als Stimme von Santana bekannt. 16 Jahre tourte der schottische Rocksänger mit Carlos Santana und spielte mehrere Alben mit ihm ein. Bereits davor, in den 60ern, spielte Alex Ligertwood in Bands wie der von Jeff Beck. Brian Auger ist einer der profiliertesten Jazz- und Rock-Keyboarder der Gegenwart. Für seine Millionen Fans ist sein einzigartiger Sound, der seine Wurzeln im Jazz, Rock, Soul und Funk hat, unverkennbares Markenzeichen des berühmten Hammond- und Keyboard-Spielers. In seinen Projekten spielte er unter anderem mit Eric Burdon, Rod Stewart, Julie Driscoll und sogar Jimi Hendrix oder auf Platten von Künstlern wie The Yardbirds, Eric Clapton, Van Morrison und vielen anderen.Diese beiden Ausnahmetalente – Brian Auger, den Hammond-Guru, und Alexander Ligertwood – wieder gemeinsam auf der Bühne präsentieren zu dürfen, ist uns eine besondere Ehre!