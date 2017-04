Briefe von Felix

Eine szenische Lesung für Kinder und Eltern. Die zehnjährige Sophie und ihr Kuschelhase Felix erinnern sich an einem wunderschönen Sonntagmorgen an die Briefe und abenteuerlichen Reisen des Hasen. Sie kramen die Briefe wieder einmal aus dem Köfferchen und tauchen ein die Episoden aus Hamburg, London, Paris, Rom, New York, Kairo, Quito und viele mehr. Die Traumwelt erscheint auf der der großen Theaterleinwand und die Besucherkinder erfahren zusammen mit Sophie und Felix viel über die Städte und Länder, die der allseits geliebte Kuschelhase Felix vor einigen Jahren bereist hatte. Die Kinder haben aberab sofort (24. Januar 2017) die Möglichkeit auch ihre Reisegeschichten an Sophie zu schreiben. Sophie und Felix werden drei aussuchen und ebenfalls vorlesen. Natürlich werden die ausgesuchten Drei mit einem 1. 2. und 3. Preis ausgezeichnet und bekommen eine kleine Belohnung. Alle eingegangene Briefe mit und ohne Zeichnungen werden zu einem Heftlein zusammengefügt und veröffentlicht. Also es lohnt sich! Also schreibt an: Sophie und Felix, zzt. zu Besuch im Werkraumtheater, Hauptstraße 11, 69190 Walldorf, Germany. Einsendeschluß: 1. Mai 2017

Sophie: Ann-Kathrin Schäfer

Feliz: Vanesssa Falcao