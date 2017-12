Bringt uns das Klima um?

Das Klima in Stuttgart Hohenheim wird sich in 50 bis 100 Jahren erheblich von unserem heutigen Klima unterscheiden, so die Prognose von Prof. Dr. Jürgen Baumüller, ehemaliger Klimatologiedirektor der Stadt Stuttgart und Dozent an der Universität Stuttgart.

In seinem Vortrag präsentiert er, wie die Klimaveränderungen der letzten Jahre auf die Zukunft schließen lassen, und wie die Landwirtschaft von den höheren Temperaturen und veränderten Niederschlagsverhältnissen betroffen sein könnte.

Eintritt frei