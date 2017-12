Das über 2-stündige Programm von „brothers in arms“ führt die Zuhörer nicht nur durch die musikalische Geschichte der Dire Straits.

Die Bühnenpräsenz und vor allem der hohe musikalische Anspruch der Band überzeugten in bisher rund 200 Live-Shows die Konzertbesucher. Diese Tribute-Band steht dem Original in nichts nach und verspricht ein beeindruckendes musikalisches Live-Erlebnis. Von Sultans Of Swing, Telegraph Road, Money For Nothing über Lady Writer bis hin zu Brothers In Arms fehlt keiner der legendären Hits. Augen schließen und einfach genießen!Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn