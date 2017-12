Kann Mediennutzung glücklich machen?

In der Mittagspause gemeinsam essen und gleichzeitig Neues zu einem spannenden Thema erfahren: Das ist die Idee der Brown Bag Lectures im Jubiläumsjahr.

Ihr Vesper bringen die Teilnehmenden dabei selbst mit – der Begriff „Brown Bag" bezieht sich auf die in den USA übliche Farbe von Brotzeittüten. Für geistige Nahrung sorgen Referentinnen und Referenten der Universität mit Einblicken in ihre Forschungsthemen. Den Auftakt bildet Medienpsychologin Prof. Dr. Sabine Trepte: Sie erörtert, was die Mediennutzung zum Wohlbefinden beitragen kann – und wo die Grenzen sind.

Eintritt frei