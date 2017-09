Was haben Künstler wie THE GAME, GHOSTFACE KILLAH vom WU-TANG CLAN, die DILATED PEOPLES, THA DOGG POUND oder KEITH SWEAT gemeinsam? Sie alle waren schon zu Gast bei einer BROWN SUGAR PARTY. Von 2006 bis 2016 war die BROWN SUGAR PARTY eine der angesagtesten und erfolgreichsten Hip Hop Veranstaltungen. Nicht nur in Stuttgart, wo über 8 Jahre Monat für Monat gefeiert wurde, sondern auch mit Partys in Berlin, Ulm oder Ravensburg konnte sich überregional ein Name gemacht werden. Nach einer einjährigen Pause kehrt BROWN SUGAR nun zum 11.Geburtstag mit einem Revival zurück. Selbstverständlich mit dem klassischen BROWN SUGAR Line Up. So stehen an diesem Abend, mit DJ LOW LIFE und DJ DIVERSION hinter den Turntables und REECE „MOCITYDON“ am Mic, das komplette BROWN SUGAR Soundsystem bereit um gebührend in der Schräglage abzureißen. Weitere Überraschungen und Specials sind angekündigt, also dürft ihr gespannt sein. Zum Schluss bleibt auch nach 11 Jahren nur eines zu sagen: LUV HIPHOP? TASTE BROWN SUGAR!!