Am 13. und 14. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr, feiern Vereine, Organisationen und Marktbeschicker gemeinsam mit dem Stadtmarketing Plochingen e.V. und dem Kulturamt Plochingen das alljährliche Bruckenwasenfest im wunderschönen Landschaftspark Bruckenwasen in den Neckarauen in Plochingen. Der Park hat sich rechtzeitig wieder frühlingsfein gemacht und präsentiert sich in voller Pracht.

Am Samstag findet bei „Steiner am Fluss“ ab 14 Uhr eine kleine Eröffnung mit Bürgermeister Frank Buß und Thomas Pressel, Vorsitzender von Stadtmarketing Plochingen e.V., statt. Auf dem gesamten Festgelände werden viele Aktionen und Attraktionen für die ganze Familie angeboten: Seilbahn über den Neckar und Slacklinen, Kinderschminken, Bärenhospital, Riesen-Spielangebote, Bastelspaß, Fahrten mit der großen Gartendampfbahn, Bogenschießen, Hundevorführungen und vieles mehr! Dazu an beiden Tagen viel Livemusik mit Biergartenjazz, Blasmusik und Schlagern. Beim großen Frühlingsmarkt bieten kreative Aussteller ihr reichhaltiges Angebot von Dekorativem und Nützlichem rund um Garten & Haus: Kräuter, Stauden und Blumen, aber auch Gartenmöbel, Antiquitäten, Kunsthandwerk und Accessoires für Ihre Gartengestaltung. Für die Verpflegung der Besucher ist natürlich gesorgt. Die teilnehmenden Vereine sowie die Gastronomie vor Ort bieten Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und feine Salate und vieles mehr an. Eine wunderbare Gelegenheit, die Muttis zum Muttertag mit einem Ausflug auf den Bruckenwasen zu überraschen! Die Veranstalter wünschen allen viel Vergnügen auf dem großen Bruckenwasenfest! Parkmöglichkeiten gibt es, neben den begrenzten Parkplätzen direkt am Gelände, in der Innenstadt in der Tiefgarage am Marktplatz (P1) oder im Parkhaus Stadtmitte (P2). Die Veranstalter empfehlen die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, der Bahnhof ist nur 10 Gehminuten vom Festgelände