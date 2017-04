Bruckners 7. Symphonie

In seiner siebten Sinfonie realisiert Anton Bruck­ner die kongeniale Verbindung unterschiedlichster musikalischer Impressionen: Vom beschaulichen Stimmungsbild bis hin zum flir­renden Charakterstück.

Die Würzburger Orchestertradition reicht zurück bis ins 18. Jahr­hundert. Der Fürstbischof richtete in der Festung Marienberg ein Theater ein. Als Würzburg seinen Status als Fürstbistum verlor, wur­de aus den Mitgliedern der Hofkapelle ein städtisches Orchester.

Enrico Calesso studierte Klavier am Konservatorium in Venedig. 2010 kam er als Erster Kapellmeister an das Mainfranken Theater Würzburg. Im Jahr darauf wurde er dort Generalmusikdirektor.