BRUJA. Electronic Music - Open Air nO. 3

Für die dritte BRUJA Open AiR Ausgabe haben wir diesmal Anthea eingeladen.

Sie stammt ursprünglich aus London, wo sie u.a. viele Jahre für Phonica Records arbeitete und Ihre Record Collection und Digger Wissen auf Weltmeister Niveau aufstockte. In letzter Zeit hat sich Anthea aber sowohl in Berlin als auch auf Ibiza einen Namen gemacht. Zahlreiche Residencies und Gigs weltweit kann Sie als Referenz nachweisen. Während sie in Deutschland vor allem mit ihrer "Partisan"-Reihe im Club der Visionäre und ihrer Zusammenarbeit mit Dana Ruh beim Brouquade Label auffällt, waren es auf der Baleareninsel Sets für Tini and the Gang, Cocoon im Amnesia und für Carl Cox, die in Erinnerung blieben. Und dann sind da noch Tracks wie "Option One" und "The Playmaker". Als langjährige DJane bevorzugt Anthea vor allem die subtilen, aber dennoch über den langen Spannungsbogen gespannten Trips.

Nicht fehlen darf Milyano, ausgewiesener Fachmann exzessiver Feierei. Egal ob mit oder ohne Dach. Steht er doch seit 1999 an den Plattentellern und ist fest in der Stuttgarter Szene verwurzelt. Er hat ein Gespür für treibende Rhythmen, tiefe Bässe und melodische Beats. Egal ob Techno, House oder Experimentelles: Auf die Teller kommt bei ihm alles, was Spaß macht. Innovation wird groß geschrieben, Tanzbarkeit auch. Er spielt regelmäßig im Club Romy S, wo er schon jahrelang ein gesetzter Resident Dj ist. Milyano teilte sich die Dj Kanzel mit Szenegrößen wie Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, tINI, Raresh, Shonky und viele viele mehr. Seine Produktionen genießen in der Szene Respekt und bilden den Großteil seiner DJ Sets, ein kleiner Teil seiner unzähligen Produktion wird auf dem eigenen Label Truelikemonday erscheinen.

Gesellschaft bekommt er von den BRUJA. und Basement Resident Boys Zemah & Apostolis. „Basement“ - das ist nicht nur eine Party, sondern ein Versprechen: Denn mit ihrer Partyreihe und dem gleichnamigen Label feiern Sie Techno, House und Co. wie kein anderer, aus und für den Underground.