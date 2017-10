× Erweitern Bubble Soccer

Ab in die Bubbles heißt es wieder beim diesjährigen Bubble-Ball-Turnier. Der Startschuss fällt am Samstag, den 11. November um 14 Uhr, durch den Jugendgemeinderat in der Jahnhalle in Mosbach. Beim Bubble-Soccer wird das gleiche Ziel verfolgt wie beim typischen Fußballspiel, das Runde muss ins Eckige, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Vor Anpfiff der Partie steigen die Teams jeweils in riesige Gummibälle, die sogenannten Bubbles, die die Spieler von Kopf bis Knie umhüllen. Dadurch wird nicht nur das Laufen, sondern auch das Ball führen, abspielen und schießen zu einer echten Herausforderung für die Teilnehmer.

Gespielt wird in Teams mit fünf Stammspielern und zwei Auswechselspielern (5+2). Gefragt sind Leute, die Lust haben, sich dieser Herausforderung zu stellen und schon bald in den riesigen Bubbles durch die Jahnhalle zu kullern.