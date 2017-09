Buchdiskussion: Jeanne Wakatsuki Houston - Farewell to Manzanar

Alle Bücherfreunde sind eingeladen, mit der amerikanischen Literaturexpertin Carolyn Murphey Melchers die Vielfalt der nordamerikanischen Literatur zu entdecken. Am Fr. 13.10. um 18:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen geht es bei der Buchdiskussion um Jeanne Wakatsuki Houstons Memoir „Farewell to Manzanar: A True Story of Japanese American Experience During and After World War II Internment“ aus dem Jahr 1973. Das Buch handelt vom Aufenthalt der Familie der Autorin, die während des Zweiten Weltkrieges im Manzanar Konzentrationslager für Amerikaner mit japanischen Wurzeln inhaftiert war.

In englischer Sprache