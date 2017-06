Alle Bücherfreunde sind eingeladen, mit der amerikanischen Literaturexpertin Carolyn Murphey Melchers die Vielfalt der nordamerikanischen Literatur zu entdecken. Am Fr. 14.7. um 18:15 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen geht es bei der Buchdiskussion um den Roman „Homing In“ von Gus Hagelberg, der seit über 20 Jahren in Tübingen lebt. Todd Pearson, ein Umwelt-Aktivist und Schriftsteller, blockiert eine große Schnellstraße in Kalifornien. Als Todds Blockade nationale Aufmerksamkeit erfährt, flieht er nach Europa, um der Polizei zu entgehen und macht so auch eine Reise in seine Vergangenheit, die seine Zukunft in Frage stellt.

In englischer Sprache