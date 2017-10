Der Buchener Kunsthandwerkermarkt ist ein beliebtes Ziel für Kunstkenner und Kunstgenießer. Kreatives Schmuckdesign, extravagante Mode, handgedrechselte Kunstwerke und hochwertige Skulpturen werden am Wochenende des 2. Advents in der Buchener Stadthalle gezeigt. Neu in diesem Jahr erweitert der Kunsthandwerkermarkt seine Darbietungen auch im Außenbereich. In und vor dem Hintergrund der modernen Stadthalle wird für das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt. Eine mittelalterliche Druckwerkstatt lädt an beiden Tagen zum Mitmachen ein. Die Künstler werden vor Ort Ihre Werke präsentieren. Adäquate Kunst und anspruchsvolles Design wird auf diesem Kunsthandwerkermarkt mit über 50 Künstlern aus dem gesamten Bundesgebiet präsentiert.